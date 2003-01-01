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  3. Кулакова Ирина Александровна
Кулакова Ирина Александровна
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Кулакова Ирина Александровна

Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Терапия", 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Сономед
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 59А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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