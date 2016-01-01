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  3. Кулида Ирина Александровна
Кулида Ирина Александровна
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Кулида Ирина Александровна

Терапевт, Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Рентгенология", 2016 г.
  • Сертификат по специальности "Рентгенология", 2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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