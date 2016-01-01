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Кулида Ирина Александровна
6.0
0
Кулида Ирина Александровна
Терапевт
,
Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
АГМА, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
Интернатура по специальности "Рентгенология", 2016 г.
Сертификат по специальности "Рентгенология", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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