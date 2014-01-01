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  3. Курбанова Оксана Леонидовна
Курбанова Оксана Леонидовна
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Курбанова Оксана Леонидовна

Окулист (офтальмолог)
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Офтальмология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Хирургия глаукомы по системе Wetlab в МНТК, г. Москва, 2017 г.
  • Консервативное лечение глаукомы в НИИ Глазных болезней РАМН, г. Москва 2017 г.
  • Лазеры в офтальмологии в МНТК, г. Иркутск 2018 г.
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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