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Курбанова Оксана Леонидовна
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Курбанова Оксана Леонидовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
АГМА, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
Интернатура по специальности "Офтальмология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Хирургия глаукомы по системе Wetlab в МНТК, г. Москва, 2017 г.
Консервативное лечение глаукомы в НИИ Глазных болезней РАМН, г. Москва 2017 г.
Лазеры в офтальмологии в МНТК, г. Иркутск 2018 г.
Факоэмульсификация катаракты по системе Wetlab МНТК, г.Санкт Петербург 2019г.
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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