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  3. Кузнецова Елена Васильевна
Кузнецова Елена Васильевна
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Кузнецова Елена Васильевна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1996 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен по 22.05.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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