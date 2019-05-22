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Кузнецова Елена Васильевна
6.0
0
Кузнецова Елена Васильевна
Стоматолог-терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1996 г. окончания.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен по 22.05.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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