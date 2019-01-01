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Кузнецова Инна Владимировна
Кузнецова Инна Владимировна
Акушер
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский колледж, по специальности "Акушерское дело", 1989 г. окончания
Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности "Акушерское дело", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
«Акушерское дело. Диспансерное наблюдение беременных», АНО ДПО «Сибирский институт непрерывного медицинского образования», 2021 г.
«Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», АНО ДПО «Сибирский институт непрерывного медицинского образования», 2022 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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