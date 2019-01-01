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Кузнецова Инна Владимировна

Кузнецова Инна Владимировна

Акушер
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский колледж, по специальности "Акушерское дело", 1989 г. окончания
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности "Акушерское дело", 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • «Акушерское дело. Диспансерное наблюдение беременных», АНО ДПО «Сибирский институт непрерывного медицинского образования», 2021 г.
  • «Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», АНО ДПО «Сибирский институт непрерывного медицинского образования», 2022 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер
По запросу

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