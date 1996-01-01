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Кузь Богдан Константинович
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Кузь Богдан Константинович

Терапевт
Стаж 36 лет
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Информация о враче
Образование
  • Ивано-Франковский Медицинский Институт, специализация "Лечебно-профилактическое дело", 1982 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1989 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Неотложная кардиология", 1996 г.
  • "Кардиология", 2001 г.
  • "Кардиология", 2006 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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