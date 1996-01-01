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Кузь Богдан Константинович
6.0
0
Кузь Богдан Константинович
Терапевт
Стаж 36 лет
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Информация о враче
Образование
Ивано-Франковский Медицинский Институт, специализация "Лечебно-профилактическое дело", 1982 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", 1989 г.
Курсы повышения квалификации
"Неотложная кардиология", 1996 г.
"Кардиология", 2001 г.
"Кардиология", 2006 г.
"Кардиология", 2011 г.
"Терапия", 2016 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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