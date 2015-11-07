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Глухова Юлия Михайловна
6.2
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Глухова Юлия Михайловна

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1989 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", от 07.11.2015 г.
  • Сертификат № 0727180510080 от 03.12.2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Уни-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Муравьёва-Амурского, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
1813 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
544 р
Гармония
ул. Владивостокская, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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