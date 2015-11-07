Глухова Юлия Михайловна
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Много лет работает преподавателем и ведет клинический прием пациентов с различными заболеваниями челюстно-лицевой области.Врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, стоматолог ортодонт , специализирующийся на лечении взрослых пациентов с заболеваниями пародонта и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Муравьёва-Амурского, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
1813 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
544 р
ул. Владивостокская, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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