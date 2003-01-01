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Ледяев Сергей Владимирович
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Ледяев Сергей Владимирович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2003 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Офтальмология, 2006 г.
  • Сертификат по специальности "Офтальмология", до 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
Бесплатно
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