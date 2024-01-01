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Ли Кристина Владимировна
Ли Кристина Владимировна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет, врач-офтальмолог 2024 г.
Курсы повышения квалификации
«Оптометрия от А до Я», автор А.А. Никитина, 2024 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Око
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 115/1
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
5300 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
2500 р
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