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Око
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Информация
Центр контроля миопии «ОКО» является специализированным центром, фокусирующимся именно на проблеме миопии. Это значит, что наши специалисты являются экспертами и обладают навыками подбора всех методов контроля миопии.
Уже более 5000 детей получают лечение в центре и успешно сохраняют зрение на протяжении трех лет.
Индивидуальный подход помогает подобрать метод лечения с учетом пожеланий пациента и родителей, образа жизни ребенка и его потребностей.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Принимает детей
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Принимает детей
Стаж 1 год
Стаж 1 год
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Стаж 2 года
Стаж 2 года
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Принимает детей