Центр контроля миопии «ОКО» является специализированным центром, фокусирующимся именно на проблеме миопии. Это значит, что наши специалисты являются экспертами и обладают навыками подбора всех методов контроля миопии.

Уже более 5000 детей получают лечение в центре и успешно сохраняют зрение на протяжении трех лет.

Индивидуальный подход помогает подобрать метод лечения с учетом пожеланий пациента и родителей, образа жизни ребенка и его потребностей.