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Око
8.0
Рейтинг

Око

В клинике 5 врачей
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Адреса
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 115/1
c 8:00 до 19:00. Сейчас открыто. Закроется через 23 минуты
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Врачи работающие в клинике
Сидоренко Анна Александровна

Сидоренко Анна Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет
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Принимает детей
Харитонова Анна Игоревна

Харитонова Анна Игоревна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Цветкова Александра Анатольевна

Цветкова Александра Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 3 года
Окулист (офтальмолог)
Стаж 3 года
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Принимает детей
Ли Кристина Владимировна

Ли Кристина Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 1 год
Окулист (офтальмолог)
Стаж 1 год
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Таболова Анастасия Георгиевна

Таболова Анастасия Георгиевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 2 года
Окулист (офтальмолог)
Стаж 2 года
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Принимает детей

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