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Литвинова Валентина Николаевна
6.0
0
Литвинова Валентина Николаевна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Амурский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1982 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Консультация взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
0 отзывов
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