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  3. Литвинова Валентина Николаевна
Литвинова Валентина Николаевна
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Литвинова Валентина Николаевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Амурский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1982 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Консультация взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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