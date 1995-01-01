Даньшина Елена Владимировна
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Направление деятельности: ультразвуковая диагностика сердца.
Участие в комплексной научной работе Дорожной больницы по
темам ранней диагностики и профилактики сердечной
недостаточности, выявлении степени риска кардиальных
осложнений перед оперативным лечением, оценка
эффективности импульсно-волновой терапии при ИБС.
Участие в комплексной научной работе Дорожной больницы по
темам ранней диагностики и профилактики сердечной
недостаточности, выявлении степени риска кардиальных
осложнений перед оперативным лечением, оценка
эффективности импульсно-волновой терапии при ИБС.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 52
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
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ул. Воронежская, 49
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