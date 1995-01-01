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Даньшина Елена Владимировна
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Даньшина Елена Владимировна

Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, 1985 г. окончания.
  • Российская медицинская академия последипломного образования, 1995 г. - окончания.
  • НЦССХ им. Бакулева, 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Российской Ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики, Хабаровской Краевой Ассоциации врачей функциональной и ультразвуковой диагностики.
Опыт работы
  • Врач функциональной и ультразвуковой диагностики в отделении функциональной диагностики Дорожной клинической больницы ст. Хабаровск-1, 1992 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Астра-мед
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 52
Первичный приём взрослых
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Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
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