Лопушанская Евгения Олеговна

Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:

Диагностика и лечение пациентов с различными заболеваниями мочеполовой системы у мужчин и мочевыводящей системы у женщин. Для постановки диагноза используются различные методы исследования: лабораторные (об анализ мочи, по Нечипоренко, исследование ИППП, микроскопия секрета простаты); исследование уродинамики (урофлоуметрия); ультразвуковое обследование (УЗИ почек, простаты, мочевого пузыря, мошонки) ; эндоскопия (цистоскопия ); рентгенурологическое обследование (экскреторная урограмма, ретроградная цистография/уретрография) - все эти исследования доступны в нашем учреждении и проводятся врачом урологом. Назначается эффективное лечение. Проводятся консультации пациентов и населения по профилактике урологических заболеваний. Особое внимание уделяется планированию семьи.