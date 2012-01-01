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Лопушанская Евгения Олеговна
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Лопушанская Евгения Олеговна

Уролог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Урология"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Участие в конференции Российского общество урологов, 2015 г., 2017 г.
  • Участие в конгрессе по мужскому здоровью, 2018 г.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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