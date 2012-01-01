Лопушанская Евгения Олеговна
Стаж 8 лет
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
Диагностика и лечение пациентов с различными заболеваниями мочеполовой системы у мужчин и мочевыводящей системы у женщин. Для постановки диагноза используются различные методы исследования: лабораторные (об анализ мочи, по Нечипоренко, исследование ИППП, микроскопия секрета простаты); исследование уродинамики (урофлоуметрия); ультразвуковое обследование (УЗИ почек, простаты, мочевого пузыря, мошонки) ; эндоскопия (цистоскопия ); рентгенурологическое обследование (экскреторная урограмма, ретроградная цистография/уретрография) - все эти исследования доступны в нашем учреждении и проводятся врачом урологом. Назначается эффективное лечение. Проводятся консультации пациентов и населения по профилактике урологических заболеваний. Особое внимание уделяется планированию семьи.
Диагностика и лечение пациентов с различными заболеваниями мочеполовой системы у мужчин и мочевыводящей системы у женщин. Для постановки диагноза используются различные методы исследования: лабораторные (об анализ мочи, по Нечипоренко, исследование ИППП, микроскопия секрета простаты); исследование уродинамики (урофлоуметрия); ультразвуковое обследование (УЗИ почек, простаты, мочевого пузыря, мошонки) ; эндоскопия (цистоскопия ); рентгенурологическое обследование (экскреторная урограмма, ретроградная цистография/уретрография) - все эти исследования доступны в нашем учреждении и проводятся врачом урологом. Назначается эффективное лечение. Проводятся консультации пациентов и населения по профилактике урологических заболеваний. Особое внимание уделяется планированию семьи.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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