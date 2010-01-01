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Шокиров Махмуд Назарович
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Шокиров Махмуд Назарович
Уролог
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
Таджикский государственный медицинский университет им.Абуали ибни Сино, специальность "Лечебное дело", 2010 г. окончания
Интернатура по специальности «Урология» при Таджикском институте последипломной подготовки мед. кадров, 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Сертификат специалиста: "Урология", до 2024 г.
ООО «Межотраслевой институт Госаттестации», г. Пермь, по специальности "Урология", 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2010 - 2015 гг. - ЦРБ г.Истаравшан, врач-уролог.
2015 - 2021 гг. - хирургический центр «Абуали», г.Истаравшан, врач-уролог.
2021 - по н.в. - ММЦ "Медикал Он Груп - Хабаровск", врач-уролог.
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Льва Толстого, 12
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