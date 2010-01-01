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Шокиров Махмуд Назарович
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Шокиров Махмуд Назарович

Уролог
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • Таджикский государственный медицинский университет им.Абуали ибни Сино, специальность "Лечебное дело", 2010 г. окончания
  • Интернатура по специальности «Урология» при Таджикском институте последипломной подготовки мед. кадров, 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат специалиста: "Урология", до 2024 г.
  • ООО «Межотраслевой институт Госаттестации», г. Пермь, по специальности "Урология", 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2010 - 2015 гг. - ЦРБ г.Истаравшан, врач-уролог.
  • 2015 - 2021 гг. - хирургический центр «Абуали», г.Истаравшан, врач-уролог.
  • 2021 - по н.в. - ММЦ "Медикал Он Груп - Хабаровск", врач-уролог.
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Льва Толстого, 12
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