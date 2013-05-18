Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Лукьянченко Ирина Николаевна
6.0
0
Лукьянченко Ирина Николаевна
Терапевт
Стаж не указан
Врач терапевт дневного стационара
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт- 1978. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник
Сертификат - терапия от 18.05.2013 до 18.05.2018
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Зайкова-Хелимская
Ирина Васильевна
Кардиолог
,
Пульмонолог
,
Терапевт
7.5
1
Записаться
Верхолат
Елена Васильевна
Массажист
,
Терапевт
,
Физиотерапевт
,
Врач ЛФК
6.0
0
Записаться
Васильева
Наталья Николаевна
Терапевт
,
Эндокринолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...