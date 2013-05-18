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  3. Лукьянченко Ирина Николаевна
Лукьянченко Ирина Николаевна
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Лукьянченко Ирина Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
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Образование
  • Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт- 1978. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник
  • Сертификат - терапия от 18.05.2013 до 18.05.2018
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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