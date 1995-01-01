  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Макарова Ирина Геннадьевна
Макарова Ирина Геннадьевна
6.0
0

Макарова Ирина Геннадьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиятрия", 1995 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 1996 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Косметология" - кафедра дерматовенерологии Российский Государственный медицинский университет г. Москва, 2004 г.
  • Профессиональная переподготовка по косметологии ГОУДПО ИПКСЗ, 2015г.
  • Повышение квалификации РМАПДО "Дерматоскопия", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи