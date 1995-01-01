Макарова Ирина Геннадьевна
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Ведется прием: по заболеваниям кожи, ногтей, волос, венерическим заболеваниям, удаление новообразований на аппарате Сургитрон.
Косметология: пилинги различной интенсивности, плазмолифтинг, мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика, ботулинотерапия, нитевой лифтинг, безоперационная подтяжка кожи на аппарате Сургитрон (Pelleve), лазерная эпиляция.
Косметология: пилинги различной интенсивности, плазмолифтинг, мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика, ботулинотерапия, нитевой лифтинг, безоперационная подтяжка кожи на аппарате Сургитрон (Pelleve), лазерная эпиляция.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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