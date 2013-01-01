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Маняк Галина Александровна
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Маняк Галина Александровна

Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, "Педиатрия", 1979 г. окончания.
  • Интернатура, Детская клиническая больница им. Истомина г. Хабаровск, "Педиатрия", 1981 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2013 г.
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
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