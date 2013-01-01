Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Маняк Галина Александровна
6.0
0
Маняк Галина Александровна
Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, "Педиатрия", 1979 г. окончания.
Интернатура, Детская клиническая больница им. Истомина г. Хабаровск, "Педиатрия", 1981 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2013 г.
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Киндялова
Лилиана Викторовна
Онколог
,
Онколог-маммолог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Баранов
Александр Леонидович
Кардиолог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Ерега
Елена Петровна
Гематолог
,
Онколог
,
Педиатр
,
Зав. отделением
6.4
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...