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Высоцкая Елена Степановна
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Высоцкая Елена Степановна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Иркутский государственный медицинский институт, Леченое дело, 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
Доступна онлайн запись
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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