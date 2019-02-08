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  3. Марендыч Марина Дмитриевна
Марендыч Марина Дмитриевна
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Марендыч Марина Дмитриевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, стоматология, 1991 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен по 08.02.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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