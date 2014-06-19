Масальская Екатерина Федоровна

Действующий сертификат по специальности «Ультразвуковая диагностика» получен на базе ЧУДПО ИПиПКСЗ от 26.11.2020 г.

Действующий сертификат по специальности «Акушерство и гинекология» получен на базе ЧУДПО ИПиПКСЗ от 30.12.2020 г.

Удостоверение о повышении квалификации по программе «Ультразвуковая диагностика» получено на базе ЧУДПО ИПиПКСЗ от 26.11.2020 г.