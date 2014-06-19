Масальская Екатерина Федоровна

Диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «Педиатрия» получен на базе ФГБО ВО ДВГМУ от 19.06.2014 г.
Диплом об окончании ординатуры по специальности «Акушерство и гинекология» получен на базе ФГБО ВО ДВГМУ от 30.06.2017 г.
Диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Ультразвуковая диагностика» получен на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ от 13.12.2017 г.
Курсы повышения квалификации
Действующий сертификат по специальности «Ультразвуковая диагностика» получен на базе ЧУДПО ИПиПКСЗ от 26.11.2020 г.
Действующий сертификат по специальности «Акушерство и гинекология» получен на базе ЧУДПО ИПиПКСЗ от 30.12.2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Ультразвуковая диагностика» получено на базе ЧУДПО ИПиПКСЗ от 26.11.2020 г.
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Акушерство и гинекология» получено на базе ЧУДПО ИПиПКСЗ от 30.12.2020 г.
.Удостоверение о повышении квалификации по программе «Заболевания репродуктивной системы у детей и подростков» получено на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ от 03.04.2021 г.
.Удостоверение о повышении квалификации по программе «Гинекологическая эндокринология» получено на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ от 16.10.2021 г.
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Ультразвуковая диагностика в гинекологии» получено на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ от 30.10.2021 г.
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Ультразвуковая диагностика в гинекологии» получено на базе ООО «Дальневосточный Медицинский Центр Независимой Экспертизы и Образования» от 05.11.2021 г.
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Ультразвуковая диагностика головного мозга у детей раннего возраста» получено на базе ООО «Дальневосточный Медицинский Центр Независимой Экспертизы и Образования» от 21.02.2022 г.