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Масальская Екатерина Федоровна

Масальская Екатерина Федоровна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 9 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «Педиатрия» получен на базе ФГБО ВО ДВГМУ от 19.06.2014 г.
  • Диплом об окончании ординатуры по специальности «Акушерство и гинекология» получен на базе ФГБО ВО ДВГМУ от 30.06.2017 г.
  • Диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Ультразвуковая диагностика» получен на базе КГБОУ ДПО ИПКСЗ от 13.12.2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • Действующий сертификат по специальности «Ультразвуковая диагностика» получен на базе ЧУДПО ИПиПКСЗ от 26.11.2020 г.
  • Действующий сертификат по специальности «Акушерство и гинекология» получен на базе ЧУДПО ИПиПКСЗ от 30.12.2020 г.
  • Удостоверение о повышении квалификации по программе «Ультразвуковая диагностика» получено на базе ЧУДПО ИПиПКСЗ от 26.11.2020 г.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Врач ультразвуковой диагностики
700 р

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