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  3. Мельникова Ольга Юрьевна
Мельникова Ольга Юрьевна
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Мельникова Ольга Юрьевна

Акушер
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ХМУ, акушерское дело, 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
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