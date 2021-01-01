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Меркулова Наталья Ивановна
6.0
0
Меркулова Наталья Ивановна
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
Сертификат по специальности "Дерматовенерология", до 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
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