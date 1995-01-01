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Турищев Александр Викторович
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Турищев Александр Викторович

Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1987-1995 гг.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Терапия",, 1995-1996 гг.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Дерматовенерология", 1997-1999 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по клинической микологии, академия им. Кашкина (г. Санкт-Петербург), 2010 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник Российского общества дерматовенерологов
Опыт работы
  • Врач-терапевт, Городская больница №5, 1999 г.
  • Врач-дерматовенеролог, ККБ №1, 1999-2001 гг.
  • Старший лаборант кафедры дерматовенерологии ДВГМУ, 2001-2004 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1100 р
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
900 р
Вторичный приём детей
Дерматовенеролог
900 р
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
Бесплатно
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