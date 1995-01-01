Турищев Александр Викторович

В рамках амбулаторного приема консультация по дерматологическим заболеваниям, профилактический осмотр (справки в бассейн, ВУЗ, оформление выписки из амбулаторной карты, направление в процедурный кабинет).

Врач широко использует современные методы лабораторной диагностики инфекций, передаваемых половым путем ( ИППП) - ИФА, ПЦР диагностика, ПЦР в режиме реального времени). Дерматолог занимается диагностикой, лечением и разработкой мер профилактики заболеваний кожи и ее придатков. В компетенцию врача-дерматолога входит лечение следующих заболеваний: дерматиты, псориаз, угри, экзема, онихомикоз (грибковое поражение ногтей), крапивница, ихтиоз, кандидоз.

Высокая онкологическая настороженность в раннем выявление рака кожи ( в том числе родинки)