Турищев Александр Викторович
Стаж 23 года / Врач второй категории
Принимает детей
В рамках амбулаторного приема консультация по дерматологическим заболеваниям, профилактический осмотр (справки в бассейн, ВУЗ, оформление выписки из амбулаторной карты, направление в процедурный кабинет).
Врач широко использует современные методы лабораторной диагностики инфекций, передаваемых половым путем ( ИППП) - ИФА, ПЦР диагностика, ПЦР в режиме реального времени). Дерматолог занимается диагностикой, лечением и разработкой мер профилактики заболеваний кожи и ее придатков. В компетенцию врача-дерматолога входит лечение следующих заболеваний: дерматиты, псориаз, угри, экзема, онихомикоз (грибковое поражение ногтей), крапивница, ихтиоз, кандидоз.
Высокая онкологическая настороженность в раннем выявление рака кожи ( в том числе родинки)
Врач широко использует современные методы лабораторной диагностики инфекций, передаваемых половым путем ( ИППП) - ИФА, ПЦР диагностика, ПЦР в режиме реального времени). Дерматолог занимается диагностикой, лечением и разработкой мер профилактики заболеваний кожи и ее придатков. В компетенцию врача-дерматолога входит лечение следующих заболеваний: дерматиты, псориаз, угри, экзема, онихомикоз (грибковое поражение ногтей), крапивница, ихтиоз, кандидоз.
Высокая онкологическая настороженность в раннем выявление рака кожи ( в том числе родинки)
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1100 р
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
900 р
Вторичный приём детей
Дерматовенеролог
900 р
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
Бесплатно
Загрузка комментариев...