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Михайлюк Вячеслав Александрович
6.0
0
Михайлюк Вячеслав Александрович
Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Травматологии и Ортопедии, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Травматология Ортопедия, 2013 г.
ИПКСЗ, Актуальные вопросы травматология и ортопедия, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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