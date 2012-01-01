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Шенгелия Зураб Николаевич

Шенгелия Зураб Николаевич

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 32 года
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Экспертиза временной нетрудоспособности и контроль качества медицинской помощи, 2024 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • «Троицкая ЦРБ» 2001 — 2012 Врач-хирург
  • КГБУЗ «Хабаровская районная больница» 2012 — 2022 Врач-хирург, заведующий отделением
  • ООО «Арт Медик» 2018 — н. в. Врач-хирург, ортопед-травматолог
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
ул. Шеронова, 6

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