Шенгелия Зураб Николаевич

Проводит диагностику, профилактику и лечение фурункулов, язв, нарывов,вывихов и растяжений, грыж, незаживающих ран, различных травм и ушибов, и других гнойных процессов кожи и подкожно-жировой клетчатки, а также доброкачественных образований (жировики). Занимается лечением патологий опорно-двигательной системы, заболеваний суставов. Специализируется на выполнении паравертебральных и параартикулярных блокад.