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Мишанина Анастасия Сергеевна
6.0
0
Мишанина Анастасия Сергеевна
Терапевт
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Терапевт
1250 р
Клиника Современных Технологий
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Терапевт
1250 р
0 отзывов
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