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  3. Мишанина Анастасия Сергеевна
Мишанина Анастасия Сергеевна
6.0
0

Мишанина Анастасия Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Терапевт
1250 р
Клиника Современных Технологий
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Терапевт
1250 р
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