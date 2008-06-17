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  3. Морозова Юлия Владимировна
Морозова Юлия Владимировна
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Морозова Юлия Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, "Стоматология терапевтическая", "Стоматология хирургическая", диплом от 17.06.2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по стоматологии терапевтической № 0727180102987, рег. № 430 от 17.04.2014 г.
  • Сертификат по стоматологии хирургической № 0727180104979 от 16.12.2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, ООО «Дентал Клиник», с 2010 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Дентал-клиник
ул. Ворошилова, 31
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
200 р
Стоматолог-хирург
200 р
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