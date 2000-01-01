  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Панченко Елена Александровна
Панченко Елена Александровна
5.7
1

Панченко Елена Александровна

Психиатр, Психотерапевт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Психотерапия, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника гормонального здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Первичный приём взрослых
Психиатр
3000 р
Психотерапевт
3000 р
Вторичный приём взрослых
Психиатр
2000 р
Психотерапевт
2000 р
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Калинина, 142
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Психотерапевт
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи