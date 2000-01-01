Панченко Елена Александровна
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Главный внештатный специалист по психотерапии Министерства Здравоохранения Хабаровского Края.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Первичный приём взрослых
Психиатр
3000 р
Психотерапевт
3000 р
Вторичный приём взрослых
Психиатр
2000 р
Психотерапевт
2000 р
ул. Калинина, 142
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Загрузка комментариев...