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Москаленко Светлана Владимировна
6.0
0
Москаленко Светлана Владимировна
Психолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГИИиК, специализация "Психология", 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
0 отзывов
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