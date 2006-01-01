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  3. Мун Юлия Енгиеевна
Мун Юлия Енгиеевна
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Мун Юлия Енгиеевна

Педиатр, Врач ЛФК
Стаж 9 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрический факультет", 2006 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Интернатура, Педиатрия и Неонатология, 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, "ЛФК и Спортивная медицина", 2010 г. .
  • ДВГМУ, Повышение квалификации, специализация "Педиатрия и Неонатология", 2017 г. окончания.
  • ДВГМУ, Повышение квалификации, специализация "ЛФК и Спортивная медицина", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор Class
ул. Тургенева, 46
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
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