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  3. Муратова Екатерина Васильевна
Муратова Екатерина Васильевна
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Муратова Екатерина Васильевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 9 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2010 г. окончания.
  • Сертификат А № 4675105 от 19.07.2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дентал Стиль
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
250 р
Консультация детей
Стоматолог-гигиенист
250 р
0 отзывов

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