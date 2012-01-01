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  3. Клименко Ирина Александровна
Клименко Ирина Александровна
6.6
2

Клименко Ирина Александровна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ДВГМУ, гигиенист стоматологический, 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
Бесплатно
2 отзыва

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