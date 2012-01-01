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Клименко Ирина Александровна
6.6
2
Клименко Ирина Александровна
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ГБОУ ДВГМУ, гигиенист стоматологический, 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
Бесплатно
2 отзыва
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