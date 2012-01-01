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Муравьева Ольга Александровна
6.3
1
Муравьева Ольга Александровна
УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, лечебное дело, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по "Ультразвуковой диагностике" 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
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