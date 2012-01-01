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  3. Муравьева Ольга Александровна
Муравьева Ольга Александровна
6.3
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Муравьева Ольга Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по "Ультразвуковой диагностике" 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

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