Суслова Наталья Федоровна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Преподаватель ФУВ ДВГМУ с 2014 года. Направление деятельности: функциональная диагностика в неврологии, приоритет в работе - нейрофизиология (Миография; Вызванные потенциалы-зрительные, слуховые, энцефалография (КЭЭГ).
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Нейрофизиолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Салтыкова-Щедрина, 83
Консультация взрослых
Нейрофизиолог
2000 р
Консультация детей
Нейрофизиолог
2000 р
Первичный приём взрослых
Нейрофизиолог
По запросу
Первичный приём детей
Нейрофизиолог
По запросу
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