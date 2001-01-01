  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Суслова Наталья Федоровна
Суслова Наталья Федоровна
6.0
0

Суслова Наталья Федоровна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Педиатрический факультет, 1989 г. окончания.
  • Интернатура, специализация "Педиатрия", ЦРБ, г. Белогорск, 1990 г.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация по функциональной диагностике, 1993 г.
  • ТУ "ЭЭГ детского возраста" школа Новиковой Е.К, институт коррекционной педагогики (г. Москва), 2000 г.
  • ТУ по клинической нейрофизиологии (ЭЭГ, вызванные потенциалы) НЦН неврологии РАМН (г. Москва), 2001 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • До 2001г. - работа неврологом в Перинатальном центре
  • С 2002 г. и по настоящее время - врач отделения функциональной диагностики НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Хабаровск-1» ОАО РЖД.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач функциональной диагностики
По запросу
Нейрофизиолог
По запросу
Аист
Доступна онлайн запись
ул. Салтыкова-Щедрина, 83
Консультация взрослых
Нейрофизиолог
2000 р
Консультация детей
Нейрофизиолог
2000 р
Первичный приём взрослых
Нейрофизиолог
По запросу
Первичный приём детей
Нейрофизиолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи