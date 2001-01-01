Суслова Наталья Федоровна

Специализация по функциональной диагностике, 1993 г.

ТУ "ЭЭГ детского возраста" школа Новиковой Е.К, институт коррекционной педагогики (г. Москва), 2000 г.

ТУ по клинической нейрофизиологии (ЭЭГ, вызванные потенциалы) НЦН неврологии РАМН (г. Москва), 2001 г.