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  3. Мусафиров Михаил Федорович
Мусафиров Михаил Федорович
6.6
2

Мусафиров Михаил Федорович

Пластический хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Биарриц
ул. Дзержинского, 71
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
Биарриц
пер. Арсеньева, 4
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
2 отзыва

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