  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кузьмичев Павел Павлович
Кузьмичев Павел Павлович
6.0
0

Кузьмичев Павел Павлович

Пластический хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Биарриц
ул. Дзержинского, 71
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
Биарриц
пер. Арсеньева, 4
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи