Пластический хирург в Хабаровске

Пластический хирург занимается оперативными вмешательствами, по устранению косметологического дефекта, и восстановлению формы или функции органа или части тела.



Пластические хирурги проводят операции по устранению физических недостатков тела:

- скопление жира на ягодицах, животе, бедрах;

- повышенное потоотделение;

- последствия перенесенных операций (рубцы);

- врожденные физические аномалии (нос неправильной формы, разная форма гредей, лопоухость, обвислые веки);

- целлюлит;

- маленький размер груди;

- выраженные морщины в молодом возрасте;

- шрамы, растяжки.



На нашем сайте Вы сможете найти квалифицированного пластического хирурга в Хабаровске и записаться на прием по телефону. Выбрать опытного специалиста Вам помогут отзывы пациентов и анкеты врачей. Цены варьируются в зависимости от опыта врача и его квалификации.