Мяло Маргарита Владимировна
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
В рамках амбулаторного приема: проведение видеокольпопии, диагностика и лечение половых инфекций; амбулаторное ведение беременности на всех сроках, консультация семейной пары при подготовке беременности, выявление причин и лечение женского бесплодия; проведение кардиотокографии плода (КТГ) в процессе течения беременности.
Применяет инновационные методы лечения, которые способствуют более эффективному излечению от большинства гинекологических проблем, помогают продлить женщине репродуктивный период, устраняют неприятные симптомы климактерического периода и т.д.
Применяет инновационные методы лечения, которые способствуют более эффективному излечению от большинства гинекологических проблем, помогают продлить женщине репродуктивный период, устраняют неприятные симптомы климактерического периода и т.д.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 52
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1100 р
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
950 р
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