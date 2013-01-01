Мяло Маргарита Владимировна

В рамках амбулаторного приема: проведение видеокольпопии, диагностика и лечение половых инфекций; амбулаторное ведение беременности на всех сроках, консультация семейной пары при подготовке беременности, выявление причин и лечение женского бесплодия; проведение кардиотокографии плода (КТГ) в процессе течения беременности.

Применяет инновационные методы лечения, которые способствуют более эффективному излечению от большинства гинекологических проблем, помогают продлить женщине репродуктивный период, устраняют неприятные симптомы климактерического периода и т.д.