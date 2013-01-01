  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мяло Маргарита Владимировна
Мяло Маргарита Владимировна
6.3
9

Мяло Маргарита Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 1978-1979 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Акушерство и гинекология", 2013 г.
  • ИПКСЗ, "Акушерство и гинекология", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1978г. - по наст.время - акушер-гинеколог, Роддом №4
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Астра-мед
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 52
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1100 р
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
950 р
9 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи