Овчинникова Лариса Леонидовна
Стаж 27 лет
Принимает детей
Профессиональные навыки - амбулаторный прием гинекологических больных, лечение бесплодия, лечение зпп, обследование и лечение женщин с репродуктивными потерями, ведениебеременных, прицельная биопсия, лазерохирургия, офисная гистероскопия.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 59
Первичный приём взрослых
Гинеколог
2000 р
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Первичный приём детей
Гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
1700 р
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
Вторичный приём детей
Гинеколог
1000 р
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