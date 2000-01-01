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Овчинникова Лариса Леонидовна
6.6
5

Овчинникова Лариса Леонидовна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", Муниципальная больница №11, 1995 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Экспертиза временной нетрудоспособности", ИПКСЗ, 2006 г.
  • "Гистероскопия", ИПКСЗ, 2009 г.
  • "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ИПКСЗ, 2011г.
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 59
Первичный приём взрослых
Гинеколог
2000 р
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Первичный приём детей
Гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
1700 р
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
Вторичный приём детей
Гинеколог
1000 р
5 отзывов

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