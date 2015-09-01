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Мыльников Сергей Леонидович
5.7
3
Мыльников Сергей Леонидович
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт,1994. Специальность- педиатрия, врач-педиатр, первичная специализация по хирургии- 2005 год
Сертификат: 09.2015-09.2020 гг., по специальности «Хирургия».
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
3 отзыва
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