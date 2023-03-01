Надешкина Марина Алексеевна
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Занимается диагностикой и лечением глазных болезней, оказанием помощи при травмах и ожогах глаз, очковой коррекцией аномалий оптических систем глаза.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1800 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
500 р
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
500 р
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