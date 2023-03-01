  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Надешкина Марина Алексеевна
Надешкина Марина Алексеевна
6.0
0

Надешкина Марина Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Педиатрия", 1985 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 1986 г.
  • Сертификат "Офтальмология", действителен по 01.03.2023 г.
Курсы повышения квалификации
  • Факультет усовершенствования врачей ХГМИ по специальности "Общая офтальмология", 1991 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • По распределению работала участковым педиатром в г. Амурске.
  • С 2001 года, после прохождения первичной специализации по специальности «Офтальмология», работает врачом офтальмологом, сначала в в Амурской ЦРБ, а с 1986 года – в Хабаровском Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации.
  • В медицинском центре «Прима Медика» работает с 2007 года.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1800 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Прима Медика
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
500 р
Прима Медика
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
500 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи