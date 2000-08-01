Назаренко Алла Анатольевна
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
Удаление «Сургитрон» доброкачественных новообразований кожи, контурная пластика, ботулинотерапия, мезотерапия, биоревитализация, филлеры, лазерная эпиляция.
Удаление «Сургитрон» доброкачественных новообразований кожи, контурная пластика, ботулинотерапия, мезотерапия, биоревитализация, филлеры, лазерная эпиляция.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
850 р
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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