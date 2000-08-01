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Назаренко Алла Анатольевна
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Назаренко Алла Анатольевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", на кафедре кожных и венерических болезней при ДВГМУ, с 01.08.2000 г. по 30.06.2001 г.
  • Сертификат специалиста "Дерматовенерология", действительный до 10.10.2020 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе "Дерматоскопия как современный метод визуальной диагностики заболеваний кожи", Тульский государственный университет, 2013 г.
  • Профессиональная переподготовка "Косметология", 2014 г.
  • Присвоение высшей квалификационной категории "Дерматовенерология" , 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
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