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Назаренко Анатолий Николаевич
6.0
0
Назаренко Анатолий Николаевич
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
ХГМИ, Интернатура по специальности "Терапия", 1978 г.
ХГМИ, Переподготовка по специальности "Электрокардиография", 1979 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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