  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Назаренко Анатолий Николаевич
Назаренко Анатолий Николаевич
6.0
0

Назаренко Анатолий Николаевич

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Терапия", 1978 г.
  • ХГМИ, Переподготовка по специальности "Электрокардиография", 1979 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи