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  3. Непомнящих Светлана Федоровна
Непомнящих Светлана Федоровна
6.3
1

Непомнящих Светлана Федоровна

Гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр
ул. Ленинградская, 25А
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
1 отзыв

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