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Непомнящих Светлана Федоровна
6.3
1
Непомнящих Светлана Федоровна
Гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Почетная грамота МЗ РФ
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр
ул. Ленинградская, 25А
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
1 отзыв
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