  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Грибовская Олеся Ивановна
Грибовская Олеся Ивановна
6.0
0

Грибовская Олеся Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", действителен с 19.12.2013 г. по 18.12.2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика", ИПКСЗ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Абсолют
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 45
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи