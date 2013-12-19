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Грибовская Олеся Ивановна
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Грибовская Олеся Ивановна
УЗИ-специалист
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", действителен с 19.12.2013 г. по 18.12.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика", ИПКСЗ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Абсолют
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 45
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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