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Николаева Наталья Алексеевна
6.3
1
Николаева Наталья Алексеевна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1970 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Педиатр
Бесплатно
Вторичный приём детей
Педиатр
Бесплатно
1 отзыв
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