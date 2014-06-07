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Одинцов Юрий Петрович
6.3
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Одинцов Юрий Петрович

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт,1964. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач лечебник, первичная специализация по функциональной диагностике-1964
  • Сертификат - функциональная диагностика- от 07.06.2014 до 07.06.2019
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
Бесплатно
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