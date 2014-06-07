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Одинцов Юрий Петрович
6.3
1
Одинцов Юрий Петрович
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт,1964. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач лечебник, первичная специализация по функциональной диагностике-1964
Сертификат - функциональная диагностика- от 07.06.2014 до 07.06.2019
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
Бесплатно
1 отзыв
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