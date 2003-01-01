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Оненко Надежда Валентиновна
6.0
0
Оненко Надежда Валентиновна
Зав. отделением
,
Врач методист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2003 г. окончания.
ДВГМУ, Управление здравоохранением в новых экономических условиях, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Врач методист
По запросу
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