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Оненко Надежда Валентиновна
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Оненко Надежда Валентиновна

Зав. отделением, Врач методист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2003 г. окончания.
  • ДВГМУ, Управление здравоохранением в новых экономических условиях, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Врач методист
По запросу
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