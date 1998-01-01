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  3. Осипов Алексей Леонтьевич
Осипов Алексей Леонтьевич
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Осипов Алексей Леонтьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМИ, специализация "Лечебное дело" , 1998 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Травматолог-ортопед", ДВГМУ, 1998-1999 гг.
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Эндопротезирование суставов", ИПКСЗ, 2009 г.
  • Повышение квалификации "Артроскопия плечевого сустава", Новисибирский институт травматологии и ортопедии Росмедтехнологий, 2009 г.
  • Повышение квалификации "Артроскопия суставов в травматологии и ортопедии",ИПКСЗ, 2011 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Фальк
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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