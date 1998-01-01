Осипов Алексей Леонтьевич

ДВГМИ, специализация "Лечебное дело" , 1998 г. окончания.
Интернатура по специальности "Травматолог-ортопед", ДВГМУ, 1998-1999 гг.
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Эндопротезирование суставов", ИПКСЗ, 2009 г.
Повышение квалификации "Артроскопия плечевого сустава", Новисибирский институт травматологии и ортопедии Росмедтехнологий, 2009 г.
Повышение квалификации "Артроскопия суставов в травматологии и ортопедии",ИПКСЗ, 2011 г.
Повышение квалификации "Актуальные вопросы травматологии и ортопедии", ИПКСЗ, 2014 г.
Повышение квалификации "Специальная подготовка в сфере деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ", 2014 г.
Повышение квалификации "Эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием оригинальных методик", Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р.Вредена, 2016 г.
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