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Осипова Людмила Борисовна
6.0
0
Осипова Людмила Борисовна
Психиатр
,
Психиатр-нарколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Психиатр-нарколог
По запросу
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